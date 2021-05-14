Как понять, что у вас повышен холестерин по ногтям

Повышенный холестерин — чрезмерная концентрация так называемого «плохого» холестерина ЛПНП, забивающего внутреннее пространство артерий и провоцирующего развитие атеросклероза. Об этом сообщает «Медик Форум». Изменения ногтевой пластины могут указывать в том числе на его избыток в организме.

Выход этого показателя за пределы нормы опасен тем, что влияет на предрасположенность к серьезным для жизни сосудистым патологиям, включая инсульты и сердечные приступы. Нередко болезнь остается незамеченной, не проявляется симптомами или диагностируется уже после того, как случились страшные последствия. Лучше всего периодически сдавать анализ крови и проверять свои показатели.