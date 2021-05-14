Как понять, что у вас повышен холестерин по ногтям
Повышенный холестерин — чрезмерная концентрация так называемого «плохого» холестерина ЛПНП, забивающего внутреннее пространство артерий и провоцирующего развитие атеросклероза. Об этом сообщает «Медик Форум». Изменения ногтевой пластины могут указывать в том числе на его избыток в организме.
Выход этого показателя за пределы нормы опасен тем, что влияет на предрасположенность к серьезным для жизни сосудистым патологиям, включая инсульты и сердечные приступы. Нередко болезнь остается незамеченной, не проявляется симптомами или диагностируется уже после того, как случились страшные последствия. Лучше всего периодически сдавать анализ крови и проверять свои показатели.
Но медики из Великобритании посоветовали обращать внимание и на ногти. Темные, почти черные или красновато-коричневые пятна свидетельствуют о повышенном уровне холестерина. Такие изменения на пластине образуются потому, что повреждаются мелкие кровеносные сосуды под ногтями и от них появляются следы крови. Врачи перечислили характерные черты для таких пятен: они не изменяются при надавливании и появляются в одном или нескольких местах.
Фото: freepik.com
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