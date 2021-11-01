Как помочь родным с деменцией и избавить от опасности их и окружающих

По словам Крупина, когда деменция дошла до тяжелой стадии, человека опасно оставлять одного. Если сидеть с ним не представляется возможным, стоит обратиться в социальные службы или записаться в психиатрическую больницу.

Также, чтобы минимизировать риски, что человек с признаками деменции подвергнет опасности себя и окружающих, можно воспользоваться некоторыми советами. Например, поменять плиту на более сложную в включении или отключить ее, спрятать спички и зажигалки, перекрыть воду (оставив запасы), спрятать острые предметы, а если больной решит отправиться на прогулку, лучше положить в карман записку с номерами телефонов родственников.

«Когда деменция начинается, не стоит пренебрегать какими-то простыми способами для того, чтобы все-таки остановить это разрушение. Делать что-то непривычным для себя образом — это всем полезно. Например, зубы чистить другой рукой, идти разными маршрутами на работу, находить какие-то необычные вещи в чем-то обычном. Это очень помогает сохранению нейронных связей и созданию новых», — посоветовал специалист в беседе с «360».