Как подготовиться к климаксу, чтобы избежать набора веса

Для этого были изучены метаболические профили 3312 британок среднего возраста, 1492 из которых прошли повторное обследование после менопаузы. При этом также учитывался образ жизни участниц и то, как менялась их жировая масса.

В результате оказалось, что в период постменопаузы у женщин наблюдается снижение костной и мышечной массы. Вместе с тем увеличивалась доля жировой ткани, особенно сосредотачиваясь в области живота. Но избежать данных изменений реально, отметили ученые. Для этого требуется умеренная и регулярная физическая активность и в целом здоровый образ жизни еще до менопаузы, передает «Газета.ru», ссылаясь на статью из журнала Menopause.