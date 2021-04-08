Как побороть неудержимую тягу к сладкому: работающие советы диетолога

Также противостоять желанию съесть продукты с большим количеством глюкозы, по словам диетолога, поможет корица. Эта пряность регулирует уровень сахара в крови, и такая замена благоприятно отразится на вашем метаболизме. Можете добавлять ее в свой чай — это очень вкусно!

Еще один работающий лайфхак: во время трапезы отвлечься от внешних раздражителей. Отложите в сторону телефон, выключите телевизор и сосредоточьтесь исключительно на приеме пищи — это способствует ее лучшему усвоению, а также поможет не пропустить тот момент, когда вы насытитесь, но не объедитесь.