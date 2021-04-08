Как побороть неудержимую тягу к сладкому: работающие советы диетолога
Врач-диетолог из Австралии Джессика Сепел раскрыла действенные уловки борьбы со сладкой зависимостью, которые она проверила на себе. Ее слова приводит онлайн-издание Daily Mail:
Первый секрет австралийского диетолога заключается в том, что она неукоснительно следует простому правилу: 80% ее рациона составляет правильное питание, а 20% остаются на откуп не совсем здоровой, но любимой еде.
На завтрак Сепел рекомендует употреблять преимущественно белковую пищу, так как она помогает стабилизировать уровень сахара в крови. А значит, вам еще долго не захочется наброситься на сладкое или пирожное.
Также противостоять желанию съесть продукты с большим количеством глюкозы, по словам диетолога, поможет корица. Эта пряность регулирует уровень сахара в крови, и такая замена благоприятно отразится на вашем метаболизме. Можете добавлять ее в свой чай — это очень вкусно!
Еще один работающий лайфхак: во время трапезы отвлечься от внешних раздражителей. Отложите в сторону телефон, выключите телевизор и сосредоточьтесь исключительно на приеме пищи — это способствует ее лучшему усвоению, а также поможет не пропустить тот момент, когда вы насытитесь, но не объедитесь.
Кроме того, стоит всегда помнить о том, что некачественное питание и недосып всегда провоцируют желание съесть сладкое или накинуться на пирожные, так как быстрые углеводы обеспечивают хоть и краткосрочный, но прилив энергии. Чтобы избежать срывов, нужно наладить эти составляющие своей жизни.
Фото: freepik.com
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