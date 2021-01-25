Как побороть храп партнера с помощью одного теннисного мяча

Эксперт по сну доктор Софи Босток выступила в программе «Этим утром», чтобы поделиться полезными советами для борьбы с храпом. Сон рядом с храпящим не только сильно раздражает, но и отрицательно сказывается на физическом и психическом здоровье. Количество храпящих увеличилось во время изоляции из-за бездействия, поскольку мы застряли дома, сгорбившись над столом и проводя меньше времени на улице.

Доктор Босток утверждает, что физические упражнения и потеря веса могут облегчить проблему, также, как и отказ от употребления алкоголя перед сном. Но если вы ищете более быстрое решение, эксперт поделилась причудливым трюком, который может сработать — и все, что вам нужно, это теннисный мяч.

Большинство людей замечают, что храп усиливается, лежа на спине. Поменяйте положение во сне — отдайте предпочтение позе на спине. Чтобы избежать случайного возвращения на спину, доктор советует положить жесткие подушки или вшить теннисный мяч в спинку вашей пижамы, чтобы сделать неудобным опрокидывание на спину.