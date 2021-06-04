Как по руке самостоятельно выявить смертельно опасную скрытую аневризму

Согласно материалу медицинского интернет-издания «Медик Форум», исследователи Йельского университета утверждают, что диагностировать заболевание и предрасположенность к нему можно простым способом, а именно с помощью большого пальца на руке.

Для прохождения данного теста человеку нужно поднять руку вверх с выпрямленной ладонью и согнуть внутрь ее большой палец. В результате чего, когда палец с легкостью выходит за пределы ладони, означает о возможном наличии аневризмы. По мнению ученых, подобная подвижность большого пальца указывает на перегруженность длинных трубчатых костей и ослабление суставов, что может объясняться заболеванием соединительной ткани по всему телу, включая аорту.