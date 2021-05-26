Как по ногам определить, что у вас диабет

Диабет вызывает одно из нарушений — нейропатию, снижение чувствительности ног, из-за которой человек не замечает изменения или деформации стоп. «Из-за повреждения нервов вы сможете продолжать ходить на пораженной ноге, не замечая никаких изменений и не чувствуя боли», — высказались эксперты. Поэтому важно проводить регулярный осмотр на предмет мозолей, трещин, бородавок и язв на стопах.

Кроме того, не стоит игнорировать следующие признаки: покалывание, онемение и жжение ног. Признаками диабета становятся и блеск кожи, отеки, незаживающие раны и ссадины, отсутствие волос и пота в области ног.