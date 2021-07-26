Как по локтям определить, что у вас проблемы со здоровьем

По словам специалиста, покраснение, бляшки, зуд и трещины на локте требуют незамедлительного посещения врача. Дело в том, что данные внешние признаки могут указывать на нарушения, связанные с внутренними органами.

Частыми признаками различных дерматологических заболеваний считают сухость и шелушение кожи на локтях, это может быть псориаз, а с дополнительными симптомами и ихтиоз. «В этом случае кожа шелушится, неровная, покрыта трещинами, чешуйками, похожими на рыбьи. В данной ситуации требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств, это могут быть так называемые эмоленты. Если обычно люди их используют не каждый день, то пациентам, страдающим ихтиозом, требуется обязательное утреннее и вечернее нанесение таких средств», — сообщила Светлана Жабоева.

Кроме того, кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину также может вызывать сухость и изменение цвета кожи на локтях. «К эндокринологу также стоит обратиться, если сухость и морщинистость локтей появились при похудении на фоне нарушения метаболизма», — уточнила врач.

В заключение Светлана добавила, что вне зависимости от возраста важно тщательно ухаживать за своей кожей, даже когда нет повода для беспокойств.