Как по кашлю определить, больны ли вы коронавирусом

При этом специалисты напоминают, что среди признаков коронавируса не только этот симптом, но еще и повышенная усталость, ломота в конечностях и высокая температура, которые не проходят в течение полумесяца и дольше. Потому в любом случае надо оценивать состояние здоровья комплексно, ведь бывают и нетипичные проявления этой болезни, которая охватила весь мир.

Фото: depositphotos

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