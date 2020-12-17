Как по кашлю определить, больны ли вы коронавирусом
Как сообщает онлайн-издание BGR, американские врачи рассказали, на какие особенности кашля стоит обратить внимание, чтобы понять, что он вызван ковидом. По словам Нейта Фавини из Центра передовых медицинских технологий, стоит обратить внимание на мокроту: если она выделяется непосредственно, то велика вероятность того, что это признак либо гриппа, либо другой инфекционной болезни. При коронавирусе, согласно многочисленным исследованиям, кашель, как правило, сухой. По собранным данным, у более чем 60% пациентов с COVID-19 мокроты не было. Кроме того, при ковидном кашле не бывает хрипов – это больше характерно для астмы.
При этом специалисты напоминают, что среди признаков коронавируса не только этот симптом, но еще и повышенная усталость, ломота в конечностях и высокая температура, которые не проходят в течение полумесяца и дольше. Потому в любом случае надо оценивать состояние здоровья комплексно, ведь бывают и нетипичные проявления этой болезни, которая охватила весь мир.
Фото: depositphotos
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