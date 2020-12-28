Как по боли в груди понять, что вы заболели коронавирусом

Как сообщает специалист, это неприятное ощущение возникает при очень сильном кашле, при развивающейся пневмонии или тромбоэмболии легочной артерии, которая происходит, когда образовавшийся сгусток крови попадает в легкие – все осложнения возникают при коронавирусе. Как правило, данная боль дискомфортная, порой даже острая, но может ощущаться и только при глубоком вдохе. Также характерно для нее и то, что она не проявляется изолированно – обычно вместе с ней идут и другие симптомы типа сухого изматывающего кашля, одышки и лихорадки, то есть типичные признаки респираторных инфекций.

Фото: depositphotos

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