Как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Как сообщает британское онлайн-издание Express, среди идентичных симптомов этих двух заболеваний эксперты Национальной службы здравоохранения называют одышку, боль и чувство сдавленности в груди, тошнота и необъяснимое чувство страха. Но есть и различия. Так, при инфаркте очень часто наблюдаются внезапное повышение потоотделения, необъяснимый кашель, а тошнота может перейти в приступ рвоты, в то же время боль, если прислушаться к ней, концентрируется не только в области груди, но и отдает в левую руку, шею, живот и даже челюсть.
В свою очередь, при панической атаке, помимо вышеперечисленных общих с сердечным приступом признаков, наблюдаются приливы жара либо, наоборот, озноб, сердце начинает колотиться так быстро, что его звук отдается в ушах, также нередко возникают дрожь, удушье, сухость во рту, покалывание и дрожь в конечностях.
Специалисты ведомства отметили, что и то, и другое заболевание требует лечения. Однако если паническая атака не несет угрозы жизни, то сердечный приступ может привести к летальному исходу, потому особенно важно при появлении симптомов не тянуть с вызовом врача. «Лучше пусть вызов скорой будет ошибочным, нежели потом окажется, что человека слишком поздно спасать», — подчеркнули медики. Однако, несмотря на то, что приступы паники не так опасны, как инфаркт, это не значит, что их не нужно лечить. Если они повторяются регулярно, необходимо обязательно проконсультироваться с терапевтом, чтобы он дал направление к психотерапевту, который может выяснить причину их появления и при необходимости подберет подходящую терапию.
Фото: depositphotos
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