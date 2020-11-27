Как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Как сообщает британское онлайн-издание Express, среди идентичных симптомов этих двух заболеваний эксперты Национальной службы здравоохранения называют одышку, боль и чувство сдавленности в груди, тошнота и необъяснимое чувство страха. Но есть и различия. Так, при инфаркте очень часто наблюдаются внезапное повышение потоотделения, необъяснимый кашель, а тошнота может перейти в приступ рвоты, в то же время боль, если прислушаться к ней, концентрируется не только в области груди, но и отдает в левую руку, шею, живот и даже челюсть.

В свою очередь, при панической атаке, помимо вышеперечисленных общих с сердечным приступом признаков, наблюдаются приливы жара либо, наоборот, озноб, сердце начинает колотиться так быстро, что его звук отдается в ушах, также нередко возникают дрожь, удушье, сухость во рту, покалывание и дрожь в конечностях.