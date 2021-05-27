По каким признакам можно самостоятельно определить заболевания щитовидной железы

О проблемах с щитовидкой также говорит состояние кожи: сухость может говорить о гипотиреозе, указывает специалист. С замедленной выработкой гормонов связаны и озноб, замедление сердцебиения. Повышенная потливость, жар, тахикардия указывают на гипертиреоз. Также среди признаков проблем с щитовидной железой – выпадение волос и ломкость ногтей, нарушения менструального цикла. "В более тяжелом и запущенном варианте на нарушения в работе щитовидной железы могут реагировать глаза. При гипертиреозе у человека расширяется глазная щель. Создается ощущение, будто глаза навыкате. Все состояния требуют быстрого лечения", – предупреждает Иванникова.

В основном заболевания щитовидной железы развиваются на протяжении продолжительного отрезка времени. На это влияют наследственность, сопутствующие заболевания, состояние здоровья человека и его возраст.