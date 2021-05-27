По каким признакам можно самостоятельно определить заболевания щитовидной железы
В интервью с каналом "Москва-24" врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова перечислила признаки, которые свидетельствуют о серьезных заболеваниях щитовидной железы.
По словам эндокринолога, основные проблемы с щитовидкой проявляются в виде гипотиреоза или гипертиреоза. Первое нарушение связано с замедленной выработкой гормонов, а второе с ускоренной. Самостоятельно распознать проблему сложно, поскольку признаки маскируются под различные болезни. Например, при гипотиреозе отмечается подавленное настроение, отсутствие аппетита, слабость, бессонница, плаксивость. Гипертиреоз же вызывает нервозность и раздражительность.
О проблемах с щитовидкой также говорит состояние кожи: сухость может говорить о гипотиреозе, указывает специалист. С замедленной выработкой гормонов связаны и озноб, замедление сердцебиения. Повышенная потливость, жар, тахикардия указывают на гипертиреоз. Также среди признаков проблем с щитовидной железой – выпадение волос и ломкость ногтей, нарушения менструального цикла. "В более тяжелом и запущенном варианте на нарушения в работе щитовидной железы могут реагировать глаза. При гипертиреозе у человека расширяется глазная щель. Создается ощущение, будто глаза навыкате. Все состояния требуют быстрого лечения", – предупреждает Иванникова.
В основном заболевания щитовидной железы развиваются на протяжении продолжительного отрезка времени. На это влияют наследственность, сопутствующие заболевания, состояние здоровья человека и его возраст.
Фото: freepik.com
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