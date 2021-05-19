Как определить рак мочевого пузыря: названы главные симптомы онкологии

В основном злокачественную мочеполовую опухоль можно вылечить, если диагностировать ее на ранней стадии. Но болезнь коварна, так как нередки случаи рецидивов, то есть повторного развития опухоли после успешного лечения и ремиссии, потому для людей с раком мочевого пузыря очень важна профилактика в течение многих лет после выздоровления.

К признакам, указывающим на то, что болезнь вернулась, относятся: боль в спине, частое и болезненное мочеиспускание, а также кровь в урине, из-за которой моча может выглядеть ярко-красной или коричневой, но бывают случаи, когда она кажется нормальной, и кровь выявляется только в лабораторных исследованиях.

Вид лечения зависит от многих факторов: от типа рака, общего состояния здоровья и предпочтений пациента. Как сообщает «Медик Форум», это может быть хирургическое вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия или таргетная лекарственная терапия.