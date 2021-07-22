Как определить рак легких по пальцам рук

Как сообщается в издании с отсылкой на WebMD, опухоли, возникающие в легких, способны производить определенные гормоноподобные химические вещества. Они в свою очередь, приливают больше крови к кончикам пальцев, потому они кажутся толще и больше, чем обычно. Кроме того, изменения касаются и кожи вокруг ногтей, которая может приобрести блеск, а сама ногтевая пластина начинает выгибаться. Перечисленные признаки рака легких встречаются среди 80% больных.

Деформация пальцев может быть связана с множеством клинических состояний, включая бронхоэктазы, цирроз печени, синюшный врожденный порок сердца, рак легких. Онкология в 80% случаев считается причиной образования булавовидных пальцев, а опухоли плевры и другие внутригрудные и средостенные разрастания составляют 10% и 5% случаев соответственно.