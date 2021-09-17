Как определить продолжительность жизни своего мужчины с помощью сантиметра

По словам специалистов, лишний вес у мужчин провоцирует снижение уровня тестостерона — главного мужского полового гормона. Малышева в своей программе рассказала о шведских ученых, оценивающих уровень тестостерона в зависимости от веса пациента. В результате их исследований стало известно следующее: чем выше вес у мужчины, тем ниже уровень тестостерона в его организме, а значит, увеличивается риск преждевременной смерти.

«Тестостерон обеспечивает здоровье и продолжительность жизни мужчины. Если обхват талии до 94 сантиметров, то это говорит о том, что здоровье мужчины хорошее, тестостерон в норме. Если талия от 94 до 102 сантиметров — диагностируется 50% снижение тестостерона. Если талия мужчины превышает 102 сантиметра — его тестостерон снижен на 80-90%», — сказал невролог Шубин и порекомендовал следить за уровнем тестостерона.