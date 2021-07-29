Как определить паническую атаку и в каких случаях обращаться к врачу

По словам психотерапевта Железновой, паническую атаку возможно определить по нескольким признакам, таким как учащенное сердцебиение, головокружение, боли в груди, ощущение удушья или близкого обморока, страх смерти или потери контроля над ситуацией. «В этот момент в организме происходят адаптационные процессы в ответ на стресс, в том числе выброс адреналина. Для организма это эволюционно приспособительная реакция, а для личности — приступ паники со страхом смерти. Распознать паническую атаку можно по внезапности и непредсказуемости приступа, хотя есть такой феномен, как ожидание приступа паники, когда человек в межприступный период ожидает паническую атаку, поэтому боится оставаться один или выходить из дома», — добавила специалист в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Постараться остановить паническую атаку возможно, если всячески отвлекать человека, к примеру, разговорами, также следует умыть ему лицо и протереть шею прохладной водой или обратиться к специалисту. «Бороться непосредственно с паническими атаками — все равно что бороться с собственной личностью. Это знак или верхушка айсберга, и надо разбираться с причинами, а причины в основе панических атак — психологический дискомфорт», — объяснила Ирина Железнова.