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Как пищевое поведение ребенка сигнализирует о проблемах со здоровьем

Британский диетолог считает, что детей нельзя принуждать к правильному питанию и заставлять есть то, что они не хотят.

Иногда дети очень непослушные, когда дело касается еды — то настроения нет на кашу, то вместо супа хочется чипсы. Идти на уступки детям порой можно, однако на постоянной основе это делать не рекомендуется. То же касается и моментов, когда ребенок отказывается от какого-то определенного продукта — будь то фрукт или овощ, потому что ему он попросту не нравится.

Диетолог Далхия Кэмпбелл из Великобритании подчеркивает, что исключение из питания чего бы то ни было может губительно сказаться на здоровье ребенка.

Как передает шотландское издание Daily Record, дети должны сочетать продукты из разных групп — в рационе обязательно должны присутствовать фрукты, овощи, крахмалистые углеводы, молочные и белковые продукты, мясо, курица и рыба.

«Часто малыши могут быть непослушными в плане еды, но они вырастают из этого. Если полностью избегать какой-либо определенной группы продуктов или потреблять ее в малом количестве, то это становится проблемой», — считает Кэмпбелл.

Она отмечает, что если в семье никто не ест, например, брокколи, то и ребенок вряд ли проникнется к нему любовью, поэтому родители должны подавать хороший пример и создавать уютную атмосферу для правильного питания — системы с угрозами «если не съешь, то не купим игрушку» не работают и очень негативно сказываются на ментальном здоровье малыша.

Не обязательно придерживаться определенной диеты, главное — соблюдать баланс в питании и не слишком усложнять процесс приема пищи.

Диетолог советует обратить внимание на нарушение пищеварения, плохое настроение, усталость, вялость или наоборот гиперактивность ребенка, — все это может быть следствием неправильного питания. Дело может быть в отсутствии какой-либо группы продуктов или наоборот переизбытке вредной пищи.

«Если они смотрят телевизор, вы можете поставить рядом с ними тарелку с разными фруктами. Одинаковая для всех еда позволяет узнавать новые вкусы без лишнего давления. Есть и другой вариант: посмотрите на продукты, которые им обычно нравятся, и постарайтесь включить в них что-то новое, например, добавить немного овощей в соус для пасты», — рекомендует Далхия Кэмпбелл.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos