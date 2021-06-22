Как определить диабет II типа по ногам: 3 важных признака
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существуют три серьезных предупреждающих признака повреждения стоп, связанных с нездоровыми колебаниями уровня сахара в крови. Развитие признаков болезни, заметных в ногах, ученые связывают с развитием невропатии – повреждения нервов, которое вызывается слишком густой, «засахаренной» кровью. Нейропатия увеличивает вероятность того, что полученные повреждения и язвы на ногах могут долгое время оставаться незамеченными, а это один из характерных сигналов диабета 2 типа. Подобные нарушения способны привести к гангрене и даже необходимости ампутации. Об этом сообщает издание «Медик Форум».
Повышение сахара негативно влияет и на кровоснабжение ног. В связи с этим можно отметить долгое заживление порезов и ран и возникновение судорог и боли в ногах или ступнях. Людям, особенно в зрелом возрасте, рекомендуется регулярно проверять состояние ног, а для этого важно следовать некоторым правилам: держите ноги в чистоте, не допускайте попадания инфекций; носите подходящую, не сдавливающую и не натирающую ноги обувь; не ходите босиком, особенно в саду или на пляже в отпуске, чтобы избежать порезов; старайтесь не сидеть со скрещенными ногами, чтобы не нарушить кровообращение; обращайтесь к ортопеду для лечения натоптышей или твердой кожи и бросайте курить.
Фото: freepik.com
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