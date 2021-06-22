passion.ru

Как определить диабет II типа по ногам: 3 важных признака

Диабет 2 типа – эндокринное заболевание, при котором наблюдается постоянное повышение глюкозы в крови. В большинстве случаев развивается незаметно, а возникает из-за нарушенной переработки организмом инсулина – гормона, контролирующего процесс расходования глюкозы для производства энергии. Но такие изменения в организме сложно заметить, если не проходить медицинское обследование, тогда болезнь может стать хронической.
Как определить диабет II типа по ногам: 3 важных признака

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существуют три серьезных предупреждающих признака повреждения стоп, связанных с нездоровыми колебаниями уровня сахара в крови. Развитие признаков болезни, заметных в ногах, ученые связывают с развитием невропатии – повреждения нервов, которое вызывается слишком густой, «засахаренной» кровью. Нейропатия увеличивает вероятность того, что полученные повреждения и язвы на ногах могут долгое время оставаться незамеченными, а это один из характерных сигналов диабета 2 типа. Подобные нарушения способны привести к гангрене и даже необходимости ампутации. Об этом сообщает издание «Медик Форум».

Повышение сахара негативно влияет и на кровоснабжение ног. В связи с этим можно отметить долгое заживление порезов и ран и возникновение судорог и боли в ногах или ступнях. Людям, особенно в зрелом возрасте, рекомендуется регулярно проверять состояние ног, а для этого важно следовать некоторым правилам: держите ноги в чистоте, не допускайте попадания инфекций; носите подходящую, не сдавливающую и не натирающую ноги обувь; не ходите босиком, особенно в саду или на пляже в отпуске, чтобы избежать порезов; старайтесь не сидеть со скрещенными ногами, чтобы не нарушить кровообращение; обращайтесь к ортопеду для лечения натоптышей или твердой кожи и бросайте курить.

Фото: freepik.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!