Как определить, что у вас коронавирус по изменению ногтей

Как сообщает британский исследователь симптомов коронавирусной инфекции и профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор, свидетельствовать о COVID-19 могут белые линии по центру ногтевых пластин. При этом они указывают не на текущую болезнь, а на уже перенесенную.

А связь вируса с горизонтальными бороздами на поверхности ногтей шириной до пяти миллиметров зафиксировали медики из Канады. Также вызванные инфекцией воспаления, затрагивающие сосудистую систему, проявляются покраснением лунок, расположенных у основания ногтевых пластин. В свою очередь, итальянские врачи отметили, что оранжевые кончики ногтей свойственны людям с легочными осложнениями, которые вызваны коронавирусом.

Кроме того, специалисты назвали еще один признак — онихомадез, который характеризуется отслоением ногтя от ложа, заменяясь новым. В случае с COVID-19 данное действие объясняется тем, что ногти способны накапливать вирусные частицы, и организм стремится избавиться от них.