Как определить, что у вас есть зависимость от сладкого

Дело в том, что в ответ на поступление сахара в организм мозг вырабатывает гормон окситоцин, который позволяет нам ощущать себя счастливыми и удовлетворенными. Однако именно из-за этого у людей развивается зависимость: каждый раз им требуется все больше и больше сладкого, чтобы вновь хорошо себя почувствовать. Поэтому, когда мы задумываемся о диете или возможности ограничить потребление сахара, у нас буквально начинается ломка, сопровождающаяся чувством повышенной раздражительности и угнетенного состояния.

Так, к признакам зависимости от сахара эксперты Американской психиатрической ассоциации относят переедание и сильная тяга к еде. При попытках ограничить потребление этого продукта, уже через несколько дней возникает непреодолимая тяга купить что-нибудь сладкое и перекусить им. Еще одним тревожным симптомом считается желание полакомиться конфетами и пирожными в одиночестве, ни с кем не делиться и прятать запасы, чтобы никто не знал истинных масштабов, в которых вы употребляете сахар.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!