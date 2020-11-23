Как определить, что у вас есть зависимость от сладкого
Как сообщает онлайн-издание Eat This, Not That!, человеческому организму для нормального функционирования необходим сахар, однако его профицит очень опасен и может привести к развитию серьезных хронических заболеваний. Эксперты утверждают, что человеческий мозг подсознательно жаждет сахара, но чем больше он его получает с пищей, тем большая тяга развивается.
Дело в том, что в ответ на поступление сахара в организм мозг вырабатывает гормон окситоцин, который позволяет нам ощущать себя счастливыми и удовлетворенными. Однако именно из-за этого у людей развивается зависимость: каждый раз им требуется все больше и больше сладкого, чтобы вновь хорошо себя почувствовать. Поэтому, когда мы задумываемся о диете или возможности ограничить потребление сахара, у нас буквально начинается ломка, сопровождающаяся чувством повышенной раздражительности и угнетенного состояния.
Так, к признакам зависимости от сахара эксперты Американской психиатрической ассоциации относят переедание и сильная тяга к еде. При попытках ограничить потребление этого продукта, уже через несколько дней возникает непреодолимая тяга купить что-нибудь сладкое и перекусить им. Еще одним тревожным симптомом считается желание полакомиться конфетами и пирожными в одиночестве, ни с кем не делиться и прятать запасы, чтобы никто не знал истинных масштабов, в которых вы употребляете сахар.
Фото: depositphotos
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