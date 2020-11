Как определить, что у вас есть зависимость от сладкого

Как сообщает онлайн-издание Eat This, Not That!, человеческому организму для нормального функционирования необходим сахар, однако его профицит очень опасен и может привести к развитию серьезных хронических заболеваний. Эксперты утверждают, что человеческий мозг подсознательно жаждет сахара, но чем больше он его получает с пищей, тем большая тяга развивается.