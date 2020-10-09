Как определить, что не так с вашим здоровьем по форме живота

Вторая форма – гормональная. Он появляется из-за внезапного скопления жира в нижней части живота, особенно в области таза. Он характерен для заболеваний репродуктивной системы, синдрома поликистозных яичников. В таком случае увеличение веса происходит безо всякой причины, потому, если вы увидели у себя нечто подобное, сдайте анализы на гормоны. Кроме того, врачи выделяют стрессовый живот. Верхняя его часть – чуть ниже ребер – расширяется и выпячивается, когда вы сидите. Еще одним признаком служит дискомфорт после утомительного дня. Причиной появления такой формы живота становится стресс, который ведет к повышению уровня кортизола, способствующего накоплению жира в брюшной полости. Стресс же может привести к снижению окисления жира, благодаря которому происходит процесс его сжигания в качестве энергии. И последняя форма – живот мамочки, который появляется у недавно родивших женщин. Он выглядит так, будто бы опал и свисает ниже талии.

Однако Рианнон говорит, что не всегда можно категорично определить проблему только по форме живота, так как все очень индивидуально. «Наше пищеварение – это далеко не самый простой процесс, он включает в себя серию гормональных сигналов, воздействующих на кишечник и нервную систему, – объясняет она. – Большинство данных свидетельствуют о том, что нашему мозгу требуется 20 минут, чтобы распознать чувство сытости, что объясняет, почему, когда мы едим слишком быстро, то съедаем слишком много. Потому для начала стоит разобраться со своим питанием и режимом дня, а уже потом разглядывать свою форму живота».

Фото: depositphotos

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