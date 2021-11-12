Как обнаружить риск развития диабета за 19 лет до начала болезни

Соответствующая статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

«Повышенный уровень циркулирующего фоллистатина может служить маркером риска развития диабета, что может иметь значение для указания на повышенный риск болезни за 19 лет до ее проявлений», — сообщила ведущий автор исследования, доцент Лундского университета Ян де Маринис. Специалисты уточнили, что это возможно без учета возраста, индекса массы тела, уровня глюкозы в крови, диеты и физической активности.

Согласно их данным, фоллистатин способствует расщеплению жиров в жировой ткани, что способствует накоплению липидов в печени и увеличивает риск развития неалкогольной жировой болезни печени.