Как обнаружить рак легких во время приема пищи

Специалисты считают, что одним из серьезных звоночков, который можно заметить и в повседневной жизни, а именно при приеме пищи, является дисфагия, или трудности при глотании. Часто этот симптом сопровождается ощущением комка в горле при прохождении пищи по пищеводу, болью и жжением. Однако не стоит сразу паниковать: проверьтесь у врача, так как дисфагия «может быть вызвана не только раком, но и инфекциями вроде молочницы». Ситуацию стоит оценивать в комплексе, что может сделать лишь врач по результатам анализов и дополнительных исследований. Специалисты также напомнили о других признаках рака легких, среди которых — долго не проходящий кашель, боль при дыхании, потеря аппетита, резкое похудение, усталость, частые инфекции дыхательных путей.

Фото: depositphotos

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