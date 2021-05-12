Как обезопасить себя от появления варикоза, объяснил врач-флеболог

Существует множество факторов, способствующих развитию болезни. Наследственную предрасположенность полностью не излечить, но улучить ситуацию поможет компрессионный трикотаж. А приобретенные причины устранить возможно, один из вариантов также утягивающее белье. Оно помогает любому человеку, если присутствуют тяжелые физические нагрузки, сидячая работа, длительные перелеты, стрессы, считает врач.

На пути к улучшению состояния варикозной болезни стоит скорректировать проблемы с лишним весом, добавить активностей в свой распорядок дня и давать физические нагрузки на мышцы ног. Помимо этого, необходимо отказаться от вредных привычек. Курение очень негативно влияет на состояние сосудистой системы. И, конечно, важно следить за своим рационом, правильное и сбалансированное питание и употребление большого количества клетчатки избавит вас от многих недугов.