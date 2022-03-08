Как не съедать все, что попадется на глаза: 7 полезных продуктов, надолго утоляющих голод

По информации издания Al Arabiya, полезны для здоровья бобовые. В составе фасоли, чечевицы и нута содержится не только много клетчатки, но и белка, что позволяет заменять мясо. В орехах и семечках, помимо пищевых волокон, содержится много полезных жиров, витаминов и минералов.

Богатым источником обсуждаемого компонента оказались и ягоды, которые обладают еще большим количеством витамина С. Немало важных микроэлементов присутствует и в груше, а в комбо с корицей фрукт принесет двойную пользу для здоровья.

Кэтрин Брукинг рекомендует также цельнозерновые продукты (овсянка, макароны, хлеб и прочее), авокадо, в составе которых много полезных жиров, и бананы, богатые еще и калием.