Как не съедать все, что попадется на глаза: 7 полезных продуктов, надолго утоляющих голод
Клетчатка делится на 3 вида. Среди них нерастворимая клетчатка, ускоряющая работу пищеварительной системы, и растворимая, которая препятствует усвоению жиров и холестерина в организме, а также способствует нормальному усвоению сахара. Третьей разновидностью являются функциональные волокна, сообщила диетолог Кэтрин Брукинг. По ее словам, этот тип извлекается из природных источников, а затем снова добавляется в продукты или порошки. В связи с чем лучше использовать первые 2 вида, которые содержатся в ряде продуктах.
По информации издания Al Arabiya, полезны для здоровья бобовые. В составе фасоли, чечевицы и нута содержится не только много клетчатки, но и белка, что позволяет заменять мясо. В орехах и семечках, помимо пищевых волокон, содержится много полезных жиров, витаминов и минералов.
Богатым источником обсуждаемого компонента оказались и ягоды, которые обладают еще большим количеством витамина С. Немало важных микроэлементов присутствует и в груше, а в комбо с корицей фрукт принесет двойную пользу для здоровья.
Кэтрин Брукинг рекомендует также цельнозерновые продукты (овсянка, макароны, хлеб и прочее), авокадо, в составе которых много полезных жиров, и бананы, богатые еще и калием.
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