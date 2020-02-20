Известно, что выявить ВИЧ можно с помощью специального теста. В медицинской лаборатории, больнице или даже в домашних условиях (с помощью аптечного теста). Однако далеко не все спешат его делать после незащищенного полового акта. Люди, живущие в парах, еще чаще игнорируют подобные анализы. Таким образом, инфицированные долгое время могут даже не подозревать о наличии в организме вируса иммунодефицита человека. По словам заведующей отдела профилактики и эпидемиологии при столичном областном СПИД-центре Евгении Жуковой, есть ряд симптомов, которые точно нельзя игнорировать. Среди них хроническая усталость и слабость, не спадающая повышенная температура тела, сыпь на коже, боль в мышцах, увеличение лимфоузлов. Очень часто ВИЧ на начальных этапах маскируется под признаки гриппа, который пользователи любят лечить популярными средствами из аптеки. Разумеется, до определенного этапа. Среди других симптомов, которые должны насторожить, повышенное потоотделение по ночам, потеря веса, головные боли, незаживающие язвочки на теле. Специалисты настоятельно рекомендуют сдать тест при наличии перечисленных признаков. Это всегда можно сделать анонимно. В норме тестироваться нужно каждому человеку раз в год. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!