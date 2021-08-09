Как не переусердствовать с самолечением ковида, чтобы не подвергнуть себя опасности

Как сообщил Ювченко изданию «Доктор Питер», неразумное использование медикаментов может простимулировать иммунитет сверх меры, и это вполне реальная возможность спровоцировать аллергию, а то и аутоиммунное заболевание. Кроме того, побочным эффектом может стать появление опасного цитокинового шторма.

«Чрезмерное усердие в лечении вирусного заболевания, того же ковида, может довести до цитокинового шторма — чрезвычайно сильной иммунной реакции, при которой организм борется "не на жизнь, а на смерть", только не с болезнью, а с самим собой», — рассказал Кирилл Ювченко.

По мнению специалиста, необходимо соблюдать умеренность и не доводить организм до ослабления.