Как не переусердствовать с самолечением ковида, чтобы не подвергнуть себя опасности
Как сообщил Ювченко изданию «Доктор Питер», неразумное использование медикаментов может простимулировать иммунитет сверх меры, и это вполне реальная возможность спровоцировать аллергию, а то и аутоиммунное заболевание. Кроме того, побочным эффектом может стать появление опасного цитокинового шторма.
«Чрезмерное усердие в лечении вирусного заболевания, того же ковида, может довести до цитокинового шторма — чрезвычайно сильной иммунной реакции, при которой организм борется "не на жизнь, а на смерть", только не с болезнью, а с самим собой», — рассказал Кирилл Ювченко.
По мнению специалиста, необходимо соблюдать умеренность и не доводить организм до ослабления.
Фото: freepik.com
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