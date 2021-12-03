Как не перепутать омикрон с обычной усталостью и уберечь себя от опасности

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала, как действовать при обнаружении данного симптома.

«К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше — искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания», — рассказала врач в интервью радио Sputnik.

Если вы стали ощущать слабость, рекомендуется первым делом сдать тест на коронавирус. При заражении им происходят перемены в работе различных систем организма, что и вызывает усталость, отметила эксперт. «Это связано с серьезными изменениями в иммунной системе, серьезными изменениями в работе головного мозга, в ткани нервной системы. Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Все это в совокупности проявляется в ослабленном мышечном тонусе, подавленном эмоциональном фоне. Это происходит, потому что весь организм находится в состоянии воспаления», — объяснила Зухра Павлова, а также посоветовала не рисковать и вакцинироваться.