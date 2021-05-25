Как мужчинам продлить собственную молодость, рассказали эксперты
О продлении жизни и сохранении здоровья до самых преклонных лет на своем Youtube-канале рассказал врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков. По его словам, можно затормозить необратимый процесс старения, если учитывать несколько обстоятельств. На долголетие мужского пола влияют, в первую очередь, генетика, далее - внешние факторы, и не стоит забывать о гормонах.
Мужчинам очень важно следить за тестостерона: "Уровень тестостерона напрямую влияет на долголетие, липидный профиль, на вес, уровень сахара. Если вы хотите, чтобы мужчина приносил вам в клювике зарплату, строил ваш дом, что-то делал, и не хотите тратиться на похороны, уговорите его сдать анализы на тестостерон. Если он ниже плинтуса, обратитесь к врачу. Это вопрос долголетия и качества жизни", — пояснил Ковальков.
Диетолог также отметил, что для долголетия ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, так как он подавляет выработку гормонов.
Фото: freepik.com
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