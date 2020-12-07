Как можно определить по смеху, что у вас рак легких
Как сообщает онлайн-издание Express, врачи Американского общества онкологов заявили, что один из самых первых симптомов, свидетельствующих о развитии рака легких, — боль в груди. И при смехе или кашле это неприятное ощущение, как правило, лишь усиливается. По словам специалистов, этот признак указывает на скопление жидкости в легких и их закупорку из-за злокачественного новообразования. Если вы заметили у себя данную проблему, обязательно обратитесь к врачу, чтобы исключить опасный диагноз или начать лечить болезнь как можно раньше.
Специалисты также перечислили и другие косвенные симптомы данного вида онкологии. Это могут быть и необъяснимое похудение, быстрая утомляемость и необъяснимая сонливость, слабость, долго не проходящий, изнурительный кашель, который часто сопровождается кровянистыми выделениями, необъяснимая охриплость, одышка, а также постоянные рецидивы дыхательных путей — бронхиты и пневмонии. При постепенном разрастании и метастазировании опухоли могут появляться боли в суставах, мигрени, онемение конечностей, пожелтение кожи, судороги, потеря равновесия и увеличение лимфоузлов.
Фото: depositphotos
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