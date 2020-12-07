Как можно определить по смеху, что у вас рак легких

Специалисты также перечислили и другие косвенные симптомы данного вида онкологии. Это могут быть и необъяснимое похудение, быстрая утомляемость и необъяснимая сонливость, слабость, долго не проходящий, изнурительный кашель, который часто сопровождается кровянистыми выделениями, необъяснимая охриплость, одышка, а также постоянные рецидивы дыхательных путей — бронхиты и пневмонии. При постепенном разрастании и метастазировании опухоли могут появляться боли в суставах, мигрени, онемение конечностей, пожелтение кожи, судороги, потеря равновесия и увеличение лимфоузлов.

Фото: depositphotos

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