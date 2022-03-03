Как молочные продукты влияют на течение рассеянного склероза, выяснили ученые

В результате соответствующих исследований ученые определили, что белок казеин, который содержится в коровьем молоке, может усугублять неврологические нарушения из-за повреждения так называемого изолирующего слоя вокруг нервных клеток. Для подтверждения данных эксперимент был проведен на мышах, которым вводили казеин.

Однако, по мнению специалистов, патофизиологические последствия употребления молока пациентами с рассеянным склерозом трудно предсказать, поскольку на них будет влиять множество факторов, включая иммунологический репертуар человека, а также состояние здоровья желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет журнал PNAS.