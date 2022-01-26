Как лечить легкую форму коронавируса и ОРВИ дома: Минздрав подготовил памятку

Основные положения для вакцинированных, ревакцинированных и переболевших менее полугода назад (если тест положительный, симптомов нет и вы не в группе риска): лечение не требуется; можно получить больничный; необходима самоизоляция и проверка температуры не реже раза в сутки.

Если симптомы есть или вы в группе риска (возраст больше 60 лет, хронические заболевания, избыточный вес): оставайтесь дома, по возможности изолируйтесь от других членов семьи в отдельной комнате; оформите больничный; проветривайте помещение; соблюдайте питьевой режим; измеряйте температуру не реже трех раз в сутки; по возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром два раза в день (нормальные показатели — не ниже 95-96 процентов); используйте симптоматическое лечение, но не принимайте самостоятельно антибиотики.

При ухудшении состояния необходимо проконсультироваться со специалистом по номеру 122 или вызвать скорую.