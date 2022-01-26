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Как лечить легкую форму коронавируса и ОРВИ дома: Минздрав подготовил памятку

Ежедневно новостная лента пестрит информацией о коронавирусе: цифры статистики о новых зараженных, свежие исследования и открытия о способностях клеток и иммунитета, рекомендации по питанию и лечению. Но вопросов остается немыслимое количество, особенно сейчас, когда количество заболевших штаммом «омикрон» увеличивается каждый день в десятки раз. Паника и незнание информации — это две разрушающие силы, поэтому Минздрав подготовил памятку с подробным описанием.
Как лечить легкую форму коронавируса и ОРВИ дома: Минздрав подготовил памятку

Документ называется «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции». Памятка состоит из нескольких блоков, где написаны рекомендации для разных групп граждан, и отдельного для детей.

Основные положения для вакцинированных, ревакцинированных и переболевших менее полугода назад (если тест положительный, симптомов нет и вы не в группе риска): лечение не требуется; можно получить больничный; необходима самоизоляция и проверка температуры не реже раза в сутки.

Если симптомы есть или вы в группе риска (возраст больше 60 лет, хронические заболевания, избыточный вес): оставайтесь дома, по возможности изолируйтесь от других членов семьи в отдельной комнате; оформите больничный; проветривайте помещение; соблюдайте питьевой режим; измеряйте температуру не реже трех раз в сутки; по возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром два раза в день (нормальные показатели — не ниже 95-96 процентов); используйте симптоматическое лечение, но не принимайте самостоятельно антибиотики.

При ухудшении состояния необходимо проконсультироваться со специалистом по номеру 122 или вызвать скорую.

Как лечить легкую форму коронавируса и ОРВИ дома: Минздрав подготовил памятку

Фото: www.freepik.com

Основные положения для непривитых и не переболевших (с любыми симптомами ОРВИ, с положительным мазком на SARS-CoV-2, независимо от симптоматики): оставайтесь дома; позвоните в службу 122; в случае ухудшений вызовите скорую по номеру 103. Если заболел ребенок: оставьте его дома и вызовите врача; не занимайтесь самолечением; в случае ухудшений вызовите скорую по номеру 103.

Минздрав обращает внимание на меры предосторожности, которые необходимо соблюдать. Ношение масок, социальная дистанция, антисептик — главные условия нахождения за пределами дома.

Фото: Freepik

Источник: Minzdrav
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