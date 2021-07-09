Как избежать скачков давления в жару людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

«Людям с сердечными заболеваниями нужно не прекращать прием препаратов, которые у них, как правило, подобраны. Если они не пропускают прием препаратов, но у них повышается давление, то существуют препараты для скорой помощи. Если под рукой нет препарата, то желательно охладиться», — отметила Волкова в беседе с «360».

По ее словам, во время перегрева и повышения давления в первую очередь следует скрыться от жары в прохладное помещение. Также можно охладиться, обдав грудь и ноги холодной водой. «Есть еще специальные дыхательные упражнения, когда мы фиксируемся на своем дыхании и делаем глубокий вдох носом, а затем медленный выдох через рот. Это помогает расслабить сосуды и чуть-чуть снизить давление», — рассказала кардиолог.

При перегреве человек рискует получить тепловой удар, при котором обычно наблюдается понижение давления, а вследствие повышается риск возникновения тахикардии, головокружения и рвоты. В данном случае также рекомендуется уйти в прохладное место и пить больше жидкости, в идеале воды.

Дарья Волкова рекомендует всем людям избегать душных помещений, пить больше воды (не менее 2 литров в сутки), носить головной убор, в период с 12:00 до 16:00 оставаться дома или находиться в тени, так как в это время солнце наиболее активно.