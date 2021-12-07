Как группа крови влияет на переносимость прививок и у кого реакция будет острее

По словам эксперта, люди с первой группой 0 (I) крови весьма чувствительны к прививкам. В течение 3 суток после процедуры у них наблюдается ярко выраженный иммунный ответ: повышение температуры, раздражительность и вялость. В таком случае рекомендуется обильное питье, а при нарастании симптомов — обращение за медицинской помощью. Плохая реакция на препараты встречается и у обладателей третьей группы B(III). Специалисты объясняют это большим количеством В-антигенов, вырабатывающихся в нервной системе В-людей, передает «Доктор Питер».

Рожденные со второй группой крови А (II) обычно легко переносят вакцинацию. Однако в связи с чувствительностью пищеварительного тракта им противопоказана пероральная вакцинация — например, от полиомиелита. Подобные препараты также не рекомендуются при четвертой группе крови АВ (IV).