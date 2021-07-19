Как эффективно избавиться от висцерального жира вокруг внутренних органов

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «ФАН» сообщила, что прежде всего нужно употреблять продукты с низким гликемическим индексом — коэффициентом, который показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в еде, усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Именно глюкоза перерабатывается инсулином в жир.

Полезными будут продукты, в составе которых содержится большое количество клетчатки. В первую очередь к ним относятся овощи. «Наиболее полезные в этом случае овощи: сельдерей, капуста, зелень. Кроме того, положительное действие окажет ликопин, содержащийся в помидорах, огурцах и луке», — сказала врач. Также нужно добавить в свой рацион нежирную рыбу, грудку курицы или индейки; специи; молочные продукты с низкой жирностью и растительный белок, содержащийся, например, в фасоли, горохе и нуте.

По словам Соломатиной, помогут в избавлении от висцерального жира и аэробные нагрузки, а качать пресс в данном случае бесполезно.