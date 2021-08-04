Как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 и какова доля заболевших после вакцинации

Кроме того, Владимир Болибок отметил, что повторно заболевшие могут переносить коронавирус бессимптомно. «Они, может быть, будут болеть не тяжело, но создадут эту когорту бессимптомных вирусоносителей», — добавил Болибок в беседе с URA.RU.

Согласно данным центра «Вектор», все зарегистрированные российские вакцины эффективно защищают от COVID-19. «На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории Российской Федерации, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "ГамКовидВак" ("Спутник V"), 0,59% — для "ЭпиВакКороны" и 0,27% — для "КовиВак"», — передает информацию «РИА Новости». По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, среди поступающих на госпитализацию пациентов не были привиты более 98% пациентов с коронавирусом. Потому важно вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения или облегчить течение болезни.