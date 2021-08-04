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Как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 и какова доля заболевших после вакцинации

Для защиты от COVID-19 требуется иммунитет, который на сегодняшний день вырабатывается двумя способами: в результате перенесенной болезни и вакцинации. Между тем он недолговечен, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что иммунитет к коронавирусу длится около восьми месяцев. «Поскольку все-таки коронавирусная инфекция — это банальное ОРВИ, то иммунитет у нее относительно не стойкий, и где-то на шестом-восьмом месяце он у переболевших начинает падать. Новая волна начинается, люди вновь заболевают», — сообщил врач.
Как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 и какова доля заболевших после вакцинации

Кроме того, Владимир Болибок отметил, что повторно заболевшие могут переносить коронавирус бессимптомно. «Они, может быть, будут болеть не тяжело, но создадут эту когорту бессимптомных вирусоносителей», — добавил Болибок в беседе с URA.RU.

Согласно данным центра «Вектор», все зарегистрированные российские вакцины эффективно защищают от COVID-19. «На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории Российской Федерации, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "ГамКовидВак" ("Спутник V"), 0,59% — для "ЭпиВакКороны" и 0,27% — для "КовиВак"», — передает информацию «РИА Новости». По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, среди поступающих на госпитализацию пациентов не были привиты более 98% пациентов с коронавирусом. Потому важно вакцинироваться, чтобы снизить риск заражения или облегчить течение болезни.

Фото: freepik.com

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