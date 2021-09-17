Как COVID-19 влияет на сосудистую функцию даже среди ранее здоровых молодых людей

Как передает UfaTime.ru с ссылкой на журнал MedicalXpress, ученые из Техасского университета в Арлингтоне исследовали функцию мозга и периферических кровеносных сосудов.

В исследованиях участвовали 16 молодых людей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, полученным более четырех недель назад. При этом отмечается, что у половины из них были симптомы постковидного синдрома. У пациентов наблюдалось притупленное расширение как крупных, так и мелких кровеносных сосудов, расположенных в конечностях. Между тем нарушений в работе кровеносных сосудов, поддерживающих мозг, не было обнаружено.

Кроме того, специалисты считают, что сосудистые функции должны восстановиться по мере исчезновения симптомов заболевания.