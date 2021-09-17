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Как COVID-19 влияет на сосудистую функцию даже среди ранее здоровых молодых людей
Среди молодых людей с длительным течением коронавирусной инфекции отмечается влияние на сосудистую функцию, несмотря на то, что ранее они были здоровы. Согласно результатам исследования американских ученых была обнаружена дисфункция сосудов конечностей, но не головного мозга при постковидном синдроме.
Как передает UfaTime.ru с ссылкой на журнал MedicalXpress, ученые из Техасского университета в Арлингтоне исследовали функцию мозга и периферических кровеносных сосудов.
В исследованиях участвовали 16 молодых людей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, полученным более четырех недель назад. При этом отмечается, что у половины из них были симптомы постковидного синдрома. У пациентов наблюдалось притупленное расширение как крупных, так и мелких кровеносных сосудов, расположенных в конечностях. Между тем нарушений в работе кровеносных сосудов, поддерживающих мозг, не было обнаружено.
Кроме того, специалисты считают, что сосудистые функции должны восстановиться по мере исчезновения симптомов заболевания.
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