Как быстро избавиться от головной боли — таблетки больше не понадобятся

«Бай-хуэй: проведите в мыслях линии, которые соединяют кончики ушей, середину лба и макушку. Точка будет находиться на пересечении этих линий. Если массировать эту точку, нормализуется кровяное снабжение мягких головных тканей. Фэн-чи располагается чуть выше начала волосяного покрова, в обеих сторонах от средней линии шеи. Это одна из важнейших зон. Воздействие на нее помогает расслабить мышцы, находящиеся на затылке. Фэн-фу — находится на линии позвоночника, в углублении около основания шеи. Точка соприкасается с сосудами, которые снабжают кровью мозг», — сообщил массажист.

Оздоровительное действие отмечается и в некоторых точках на лице: инь-тан (впадинка между бровями) устраняет головную боль и усталость, цуань-чжу (у основания бровей) уменьшает дискомфорт и борется с заложенностью носа, а цзин-мин ( располагается в двух миллиметрах от уголков глаз) помогает при переутомлении и ощущении тяжести.

При борьбе с головной болью, вызванной стрессом, поможет точка хэ-гу, появляющаяся бугорком при соединении указательного и большого пальцев. На складке у мизинца находится хоу-си, сжав руку в кулак и массируя ее, вы уменьшите боли в зоне воротника и затылка. А дискомфорт, связанный с нервной системой, устраняется под ногтем среднего пальца — в лао-гун.

Плюс ко всему избавиться не только от головной, но и от зубной боли позволяет нэй-тин, что располагается между вторым и третьим пальцами стопы, заключил Владимир Яременко в беседе с «Вечерней Москвой».