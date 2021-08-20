Как бороться с возможными недомоганиями после вакцинации против COVID-19
О последствиях вакцинации и дальнейших действиях рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В эфире радио «Комсомольская правда» специалист заверил, что изменение самочувствия не должно вызывать беспокойства.
По его словам, может временно подниматься температура или появляться головная боль — это нормальная реакция организма после введения первой или второй прививки. Если вы тяжело переносите данные недомогания, врач советует принять аспирин.
«Если есть небольшая температура, то можно ничего не делать, а вот если более серьезные симптомы — боли в мышцах, ломота в суставах, то стоит обратиться по месту вакцинации, чтобы это вошло в перечень осложнений», — сообщил Владислав Жемчугов. Объясняется это тем, что информация о недомоганиях важна для усовершенствования вакцины.
Фото: freepik.com
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