Как бороться с возможными недомоганиями после вакцинации против COVID-19

О последствиях вакцинации и дальнейших действиях рассказал доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В эфире радио «Комсомольская правда» специалист заверил, что изменение самочувствия не должно вызывать беспокойства.

По его словам, может временно подниматься температура или появляться головная боль — это нормальная реакция организма после введения первой или второй прививки. Если вы тяжело переносите данные недомогания, врач советует принять аспирин.