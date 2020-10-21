Как алкоголь влияет на здоровье людей разного возраста и не слишком ли вы много пьете
Как сообщает онлайн-издание Express, все мы знаем, что чрезмерное употребление алкоголя ведет к ряду серьезных заболеваний, включая инсульт и многие формы рака, в краткосрочной перспективе также любовь к крепким напиткам может закончиться травмами, несчастными случаями, приступам агрессии и отравлению. Но большинство людей уверены, что к ним данный факт не относится. Несколько напитков один или два раза в неделю – это ведь прекрасно и еще не алкоголизм, но специалисты в один голос утверждают, что безопасная доза гораздо меньше, чем вы думаете. Национальная служба здравоохранения утверждает, что и мужчины, и женщины должны пить не более 14 единиц чистого алкоголя в неделю. Это означает, не более 14 рюмок крепких напитков, 7 пинт пива или 9 бокалов вина, причем не за один раз, а за 7 дней. Если вы пьете больше, вам лучше сократить это количество, потому что это опасно для жизни людям любого возраста.
Врач Джейсон Бриггс пояснил, что в целом молодые люди меньше ощущают воздействие алкоголя и быстрее восстанавливаются, но это не значит, что им можно злоупотреблять, так как это по-прежнему яд, который действует как мочегонное средство и приводит к обезвоживанию. Чтобы снизить этот эффект, не забывайте пить больше воды, чтобы избежать похмелья. Чем моложе организм, тем он быстрее метаболизирует крепкие напитки, но при этом они все же оказывают негативное влияние на развитие мозга, нарушая нейронные связи, влияющие на координацию движений. После 30-ти злоупотребление напитками ведет к ускорению процесса старения, проблемам с печенью и почками, которые с годами будут только ухудшаться.
Фото: depositphotos
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