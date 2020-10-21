Как алкоголь влияет на здоровье людей разного возраста и не слишком ли вы много пьете

Врач Джейсон Бриггс пояснил, что в целом молодые люди меньше ощущают воздействие алкоголя и быстрее восстанавливаются, но это не значит, что им можно злоупотреблять, так как это по-прежнему яд, который действует как мочегонное средство и приводит к обезвоживанию. Чтобы снизить этот эффект, не забывайте пить больше воды, чтобы избежать похмелья. Чем моложе организм, тем он быстрее метаболизирует крепкие напитки, но при этом они все же оказывают негативное влияние на развитие мозга, нарушая нейронные связи, влияющие на координацию движений. После 30-ти злоупотребление напитками ведет к ускорению процесса старения, проблемам с печенью и почками, которые с годами будут только ухудшаться.

Фото: depositphotos

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