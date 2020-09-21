К каким проблемам со здоровьем могут привести ваши вредные привычки или нервные тики
В беседе с онлайн-порталом The Sun врач-терапевт Сара Джарвис сказала, что есть большая разница между людьми, которые иногда идут на поводу своих нервных тиков, и теми, кто находится в плену навязчивых идей и не может выйти из дома, не проверив несколько раз, выключен ли в комнатах свет. Причиной подобных привычек может стать острый стресс или обсессивно-компульсивное расстройство. Доктор говорит, что повторяющиеся формы поведения встречаются чаще, чем другие. Самые распространенные – грызть ногти или накручивать волосы на палец. Некоторым это помогает сосредоточиться в моменты нервного напряжения или возбуждения. Часто так делают люди слишком энергичные. Избавиться от такой привычки очень трудно, так как она завязана на мышечную память.
Также довольно часто встречаются такие вещи, как непроизвольное выдергивание волос, трогание лица руками, нервное подергивание ногами, навязчивое пощипывание себя, неконтролируемая тяга к сладкому, что свидетельствует о повышенной нервозности. Чтобы избавиться от этой привычки, можно попробовать изменить свое окружение, убрать все вредные десерты из дома, если грызете ногти, постарайтесь носить перчатки. Если не можете справиться сами, обратитесь к психологу, потому что даже безобидные на первый взгляд вредные привычки могут выйти из-под контроля и привести ко всевозможным проблемам с физическим здоровьем. Например, постоянная травматизация кожи или сгрызание ногтей до мяса могут стать причиной развития инфекционных заболеваний, а выдергивание волос приведет к залысинам. Кроме того, нервные тики в случае усиления уровня тревожности или стресса могут перерасти в самоповреждение.
Фото: depositphotos
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