К каким проблемам со здоровьем могут привести ваши вредные привычки или нервные тики

Также довольно часто встречаются такие вещи, как непроизвольное выдергивание волос, трогание лица руками, нервное подергивание ногами, навязчивое пощипывание себя, неконтролируемая тяга к сладкому, что свидетельствует о повышенной нервозности. Чтобы избавиться от этой привычки, можно попробовать изменить свое окружение, убрать все вредные десерты из дома, если грызете ногти, постарайтесь носить перчатки. Если не можете справиться сами, обратитесь к психологу, потому что даже безобидные на первый взгляд вредные привычки могут выйти из-под контроля и привести ко всевозможным проблемам с физическим здоровьем. Например, постоянная травматизация кожи или сгрызание ногтей до мяса могут стать причиной развития инфекционных заболеваний, а выдергивание волос приведет к залысинам. Кроме того, нервные тики в случае усиления уровня тревожности или стресса могут перерасти в самоповреждение.

Фото: depositphotos

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