К каким опасным последствиям приводит аллергия на пыльцу

Треть человечества страдает от каких-либо аллергических реакций, а пятая часть из них не переносит именно пыльцу. Но специалист обращает внимание на тот факт, что она опасна не только для аллергиков. Когда в воздухе находится пыльца, вместе с ней в дыхательные пути легко попадают различные острые вирусные инфекции. Это касается и COVID-19.

Многие не серьезно относятся к аллергии, но она может быть коварна. Она способна спровоцировать отек слизистой и привести к закупорке дыхательных путей, за чем следует смерть. «Кроме того, нарушается у человека дыхание, отек слизистых носоглотки, может привести к закупорке внутреннего слухового прохода и у человека будет тугоухость. Он может потерять слух, может возникнуть отит. И параллельно может происходить воспаление конъюнктива глаза — аллергический конъюнктивит. И если это очень сильно выражено и часто происходит, то иногда случается повреждение роговицы. У человека нарушается зрение, глаза воспаляются, начинается светобоязнь. У таких людей снижается работоспособность», — подытожил медик.