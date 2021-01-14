Изжога оказалась признаком тихого сердечного приступа
Как уточнили специалисты, часто сердечные приступы происходят, когда люди даже не задумываются о наличии у них проблем со здоровьем. Ощущение жжения в таком случае может быть предупреждением, которое нельзя игнорировать.
Во время приступа одна из сердечных артерий блокируется до такой степени, что кровоток ослабляется. Сердечная мышца лишается кислорода и питательных веществ, повреждается и, в конечном итоге, умирает. Пациенты обычно испытывают сильную сокрушающую боль в груди или тяжесть, которую часто сравнивают со слоном, сидящим в области сердца.
Состояние сопровождается холодным потом и тошнотой. Тихий сердечный приступ имеет немного другие симптомы. Полномасштабные признаки приступа в таких случаях отсутствуют, человек может не узнать, что с ним произошло.
Люди могут чувствовать усталость или физический дискомфорт и списывать это на переутомление, плохой сон или общую возрастную слабость. «Другие типичные симптомы, такие, как легкая боль в горле или груди, можно спутать с желудочным рефлюксом, несварением желудка и изжогой. Тихие сердечные приступы случаются чаще, чем мы думаем», - пишет издание.
По мнению экспертов, более настороженно к таким признакам должны относиться диабетики. «У них плохое кровообращение, высокий уровень сахара в крови повреждают нервные клетки», - говорят врачи. Вы можете снизить риск сердечного приступа, немного изменив диету или образ жизни. Соблюдение здоровой и сбалансированной диеты уменьшает вероятность появления жировых отложений в артериях.
Фото: pexels.com
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