Изжога оказалась признаком тихого сердечного приступа

Как уточнили специалисты, часто сердечные приступы происходят, когда люди даже не задумываются о наличии у них проблем со здоровьем. Ощущение жжения в таком случае может быть предупреждением, которое нельзя игнорировать.

Во время приступа одна из сердечных артерий блокируется до такой степени, что кровоток ослабляется. Сердечная мышца лишается кислорода и питательных веществ, повреждается и, в конечном итоге, умирает. Пациенты обычно испытывают сильную сокрушающую боль в груди или тяжесть, которую часто сравнивают со слоном, сидящим в области сердца.