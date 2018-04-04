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Известный эндокринолог Наталья Зубарева рассказала о влиянии гормонов на женский организм

В Ростове-на-Дону в рамках первого международного тура #будьхудойнонеголовой состоялся семинар эндокринолога, автора популярной книги «Вальс гормонов» Натальи Зубаревой.

Конференц-зал конгресс-отеля Don-Plaza едва вместил всех желающих лично познакомиться и послушать, пожалуй, самого известного доктора рунета и главную «серотониновую фею всей страны». Участниками семинара стали около 250 человек.

Темы обсуждались самые актуальные: гормоны и все, что нужно о них знать обычному человеку, клинический минимум анализов и способы коррекции отклонений с помощью БАДов и питания, психосоматика женских заболеваний и психосоматика разных видов зависимости, заболевания, ассоциированные с дисбалансом работы кишечника. Наталья Зубарева поделилась информацией, которой нет ни в блоге, ни в книге, а также ответила на многочисленные вопросы. После окончания семинара к любимому миллионами доктору выстроилась целая очередь подписчиков, чтобы сделать фото и подписать экземпляр «Вальса гормонов».

Участницы встречи и Наталья Зубарева были единодушны: это было очень информативно, суперполезно, душевно, легко и искренне. А пока ростовчанки еще проживают эмоции этого дня, тур #будьхудойнонеголовой продолжает свое шествие. Организатором мероприятия является национальный фонд «Мама это я».

Фото: instagram

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