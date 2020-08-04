Известная украинская модель Дарья Кирилюк подверглась нападению на отдыхе

Подробности инцидента, а также информацию о том, что стало причиной конфликта, Кирилюк не стала раскрывать, однако руководство пляжа не стало отмалчиваться и дало комментарии по поводу произошедшего. По словам владельца пляжа Бурака Бешера, которые приводит издание «Лента.ру» со ссылкой на местный турецкий портал Haberler, это «клеветническая кампания и он намерен использовать все средства правовой защиты». Он заявил, что конфликт произошел из-за того, что компания Кирилюк вела себя достаточно агрессивно. Его слова косвенно подтверждаются в комментарии под постом модели, где человек, назвавший себя очевидцем происшествия, заявил: «Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали! Началась драка, и неизвестно, кто там тебя ударил! Расскажите всю правду о произошедшем, а не ищите виновных». Дарья же, в свою очередь, попросила руководство пляжа опубликовать видео с камер наблюдения.