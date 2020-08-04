Известная украинская модель Дарья Кирилюк подверглась нападению на отдыхе
Фото: Instagram dariakyryliuk
23-летняя Кирилюк не так давно сообщала на своей странице в соцсети Instagram, что собирается в отпуск в Турцию со своим молодым человеком и компанией друзей. Но что-то во время отдыха на курорте города Чешме пошло не по запланированному сценарию. Звезда модных подиумов, которая снималась для американских глянцевых журналов и британского GQ выложила в свой микроблог снимок своего разбитого и испачканного кровью лица и написала: «Я не могу молчать – мне необходимо рассказать, что случилось со мной, моим парнем и нашей компанией.На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки, включая меня, и наши парни были избиты и сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Нельзя закрывать глаза на то, что произошло с нами, и молчать».
Подробности инцидента, а также информацию о том, что стало причиной конфликта, Кирилюк не стала раскрывать, однако руководство пляжа не стало отмалчиваться и дало комментарии по поводу произошедшего. По словам владельца пляжа Бурака Бешера, которые приводит издание «Лента.ру» со ссылкой на местный турецкий портал Haberler, это «клеветническая кампания и он намерен использовать все средства правовой защиты». Он заявил, что конфликт произошел из-за того, что компания Кирилюк вела себя достаточно агрессивно. Его слова косвенно подтверждаются в комментарии под постом модели, где человек, назвавший себя очевидцем происшествия, заявил: «Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали! Началась драка, и неизвестно, кто там тебя ударил! Расскажите всю правду о произошедшем, а не ищите виновных». Дарья же, в свою очередь, попросила руководство пляжа опубликовать видео с камер наблюдения.
Фото: Instagram dariakyryliuk
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