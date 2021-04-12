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Изменения стоп, за которыми нужно следить диабетикам, чтобы избежать ампутации

Сахарный диабет — эндокринное заболевание, связанное с недостатком инсулина в организме. Из-за этого хронического дефицита в крови наблюдается повышенное содержание глюкозы. Данная болезнь очень опасна и влечет за собой нарушение обмена веществ и восприимчивости клеток и тканей.

Люди, болеющие диабетом, нуждаются в постоянном контроле — необходимо следить за изменениями в организме, а особое внимание стоит обращать на состояние стоп. «В случае сахарного диабета незначительные на первый взгляд проблемы со стопами могут быстро перерасти в серьезные, требующие срочной помощи врачей», — сообщает онлайн-издание «Медик Форум».

Ноги диабетиков требуют особого внимания: даже незначительные повреждения стоп могут привести к непоправимым последствиям, худшее из которых — ампутация.

Специалисты Диабетической организации определили несколько признаков, на которые важно обращать внимание всем людям с этим недугом, чтобы вовремя обратиться ко врачу и спасти себе жизнь и сохранить ее качество.

Не стоит игнорировать следующие изменения:

  • Цвета или формы ступней;
  • Температуры: ноги слишком холодные или горячие;
  • Видно повреждения стоп (порезы, мозоли и пр.), но они не чувствуются;
  • На ноге появилась открытая рана, из которой исходит неприятный запах;
  • Кожа на ступнях блестящая;
  • Отек ног;
  • Отсутствие потливости ступней;
  • Выпадение волос на ногах.

Кроме того, необходима помощь терапевта и при других тревожных сигналах, таких как: покалывание, жжение, тупая боль и потеря чувствительности ног, долго не заживают поврежденные участки стоп, часто возникают судороги в икрах.

Высокий уровень сахара в крови приводит к нарушению кровообращения — ухудшается приток крови к ногам и нарушается их чувствительность. Поэтому диабетикам стоит придерживаться некоторых правил: следить за состоянием ступней и консультироваться с врачом при обнаружении каких-либо изменений, правильно стричь ногти, носить только удобную, не тесную обувь, ежедневно мыть конечности и отказаться от курения.

Фото: freepik.com

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