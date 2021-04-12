Изменения стоп, за которыми нужно следить диабетикам, чтобы избежать ампутации
Люди, болеющие диабетом, нуждаются в постоянном контроле — необходимо следить за изменениями в организме, а особое внимание стоит обращать на состояние стоп. «В случае сахарного диабета незначительные на первый взгляд проблемы со стопами могут быстро перерасти в серьезные, требующие срочной помощи врачей», — сообщает онлайн-издание «Медик Форум».
Ноги диабетиков требуют особого внимания: даже незначительные повреждения стоп могут привести к непоправимым последствиям, худшее из которых — ампутация.
Специалисты Диабетической организации определили несколько признаков, на которые важно обращать внимание всем людям с этим недугом, чтобы вовремя обратиться ко врачу и спасти себе жизнь и сохранить ее качество.
Не стоит игнорировать следующие изменения:
- Цвета или формы ступней;
- Температуры: ноги слишком холодные или горячие;
- Видно повреждения стоп (порезы, мозоли и пр.), но они не чувствуются;
- На ноге появилась открытая рана, из которой исходит неприятный запах;
- Кожа на ступнях блестящая;
- Отек ног;
- Отсутствие потливости ступней;
- Выпадение волос на ногах.
Кроме того, необходима помощь терапевта и при других тревожных сигналах, таких как: покалывание, жжение, тупая боль и потеря чувствительности ног, долго не заживают поврежденные участки стоп, часто возникают судороги в икрах.
Высокий уровень сахара в крови приводит к нарушению кровообращения — ухудшается приток крови к ногам и нарушается их чувствительность. Поэтому диабетикам стоит придерживаться некоторых правил: следить за состоянием ступней и консультироваться с врачом при обнаружении каких-либо изменений, правильно стричь ногти, носить только удобную, не тесную обувь, ежедневно мыть конечности и отказаться от курения.
Фото: freepik.com
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