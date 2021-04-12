Изменения стоп, за которыми нужно следить диабетикам, чтобы избежать ампутации

Люди, болеющие диабетом, нуждаются в постоянном контроле — необходимо следить за изменениями в организме, а особое внимание стоит обращать на состояние стоп. «В случае сахарного диабета незначительные на первый взгляд проблемы со стопами могут быстро перерасти в серьезные, требующие срочной помощи врачей», — сообщает онлайн-издание «Медик Форум».

Ноги диабетиков требуют особого внимания: даже незначительные повреждения стоп могут привести к непоправимым последствиям, худшее из которых — ампутация.

Специалисты Диабетической организации определили несколько признаков, на которые важно обращать внимание всем людям с этим недугом, чтобы вовремя обратиться ко врачу и спасти себе жизнь и сохранить ее качество.

Не стоит игнорировать следующие изменения: