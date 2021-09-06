Изменение каких пищевых привычек поможет предотвратить появление камней в почках

Камни в почках подразделяются на три вида. Самым распространенным случаем считается образование кальциевых камней, а в результате инфекции мочевыводящих путей возникают струвитные камни. Тогда как камни мочевой кислоты вызваны высокой концентрацией кислоты в урине.

Образования могут появляться по следующим причинам: диете с высоким содержанием белка и низким содержанием клетчатки; неактивности и длительному постельному режиму; в случае, когда в семейном анамнезе есть камни в почках; в результате рецидивирующих инфекций почек или мочевыводящих путей (ИМП), а также недостаточно частого мочеиспускания.

Определить заболевание возможно по нескольким симптомам, таким как боли в животе, волны сильной боли и тошноте и рвоте.

Однако данную патологию можно предотвратить, если соблюдать меры профилактики. Ежедневно необходимо выпивать до трех литров воды, при этом исключив газированные напитки. Также надо ограничить количество употребляемой соли, поскольку она способна затруднять усвоение кальция в организме и повышать его концентрацию в моче, и, напротив, недостаточное употребление кальция увеличивает риск возникновения камней в почках и способствует развитию других заболеваний, вроде остеопороза. Кроме того, провоцирует возникновение образований и большое количество мяса в рационе, так как оно содержит высокий уровень кислоты, который образуется и в моче, способствуя образованию камней.