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Избегать транспорта, защищать кожу от солнца и чаще мыться: врачи дали советы, как обезопасить здоровье в жару

Жара может стать причиной ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний. Особенно у жителей мегаполиса.

Врачи призывают россиян пользоваться солнцезащитными кремами и находиться на солнце не более 4 часов в день, сообщает РИА НОВОСТИ со ссылкой на врача-дерматовенеролога Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасию Расулову.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Москве будет держаться 30-градусная жара. Ранее в интервью радио «Говорит Москва» депутат Геннадий Онищенко порекомендовал москвичам по возможности уехать за город, поскольку в мегаполисе 30-градусная жара воспринимается тяжелее.

В любом случае, будь то в городе или его пределами, летом нужно пользоваться солнцезащитными кремами для защиты кожи от УФ-лучей. Желательно выбирать крем с максимальным фактором защиты SPF 50, даже если у вас смуглая кожа. И не находиться на открытом солнце в период его максимальной активности с 12:00 до 16:00.

Также стоит ознакомиться с подробными рекомендациями на официальном сайте Роспотребнадзора о том, как защититься от жары.

  • В частности специалисты Роспотребнадзора советуют пить до 1,5 литров воды в день, исключить алкоголь, кофе и сладкие газированные напитки.
  • Отказаться от жирного мяса и калорийной пищи в пользу рыбы, овощей и фруктов.
  • Тщательно проветривать помещения, дополнительно использовать кондиционеры, вентиляторы.
  • По возможности принимать в течение дня прохладный душ.
  • При выходе на улицу надевать светлую одежду из натуральных тканей и головной убор для защиты от солнечного удара.
  • Снизить физические нагрузки до минимума.
  • Также желательно ограничить поездки на личном и общественном транспорте, либо перенести их на утро-вечер, когда жара спадает.

Перегрев как на улице, так и в помещениях может привести к резкому ухудшению самочувствия, стать причиной обострения хронических заболеваний. В первую очередь в группах риска — дети и пожилые люди. Однако это не значит, что вышеперечисленные рекомендации созданы только для них — они относятся ко всем группам населения.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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