Из-за взорвавшейся бутылки с маслом для загара модель осталась с ужасными ожогами на теле

Как передает британский онлайн-портал The Sun, пострадавшая случайно уронила бутылку с маслом для загара в костер, когда жгла дрова во дворе. «Она просто взорвалась. Я увидела только огненный шар, прежде чем поняла, что мои волосы горят, – вспомнила 27-летняя Ким. – Я была в огне около минуты, это было ужасно».

Молодая женщина говорит, что поначалу была в шоке, потому даже не сразу почувствовала боль. Затем она попыталась потушить свои волосы, в то время как ее друг стучал по ее руке в попытках сбить пламя. Ким доставили в больницу, где оказали первую помощь и предупредили, что в ближайший год после заживления ран ей придется воздержаться от загара, чтобы избежать появления пигментации.