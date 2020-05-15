Из-за взорвавшейся бутылки с маслом для загара модель осталась с ужасными ожогами на теле
Фото: Instagram
Как передает британский онлайн-портал The Sun, пострадавшая случайно уронила бутылку с маслом для загара в костер, когда жгла дрова во дворе. «Она просто взорвалась. Я увидела только огненный шар, прежде чем поняла, что мои волосы горят, – вспомнила 27-летняя Ким. – Я была в огне около минуты, это было ужасно».
Молодая женщина говорит, что поначалу была в шоке, потому даже не сразу почувствовала боль. Затем она попыталась потушить свои волосы, в то время как ее друг стучал по ее руке в попытках сбить пламя. Ким доставили в больницу, где оказали первую помощь и предупредили, что в ближайший год после заживления ран ей придется воздержаться от загара, чтобы избежать появления пигментации.
Позднее девушка поделилась в соцсети Facebook фотографиями, которых показала свои увечья: в результате взрыва ее рука, часть уха, лицо и часть груди серьезно пострадали, покрывшись волдырями и покраснениями. «Сейчас я испытываю сильную боль. Я даже не могу согнуть руку и нормально спать, поэтому я просто принимаю парацетамол и ибупрофен, но это мало помогает, – написала она. – Тщательно проверяйте, что кладете в костер. Я так рада, что там не было моих детей. Не думаю, что когда-нибудь буду сидеть возле костра».
Также женщина добавила, что не находиться на солнце в течение года – сложная для нее задача, ведь она работает моделью купальников и нижнего белья, но при этом считает, что ей повезло, потому что врачи обещают, что шрамов на теле остаться не должно.
Фото: Instagram
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