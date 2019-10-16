Из-за врожденной патологии у девушки оказалось два влагалища и две матки

К удивлению родителей Молли-Роуз, половое созревание их дочери началось достаточно рано. Уже с девяти лет девочка жаловалась на сильнейшие менструальные боли. Из-за чрезмерно обильных выделений и невыносимых спазмов во время месячных, Молли не раз теряла сознание. Менструации были настолько обильными, что какими бы тампонами девушка не пользовалась, их невозможно было остановить. Врачи списывали все на юный возраст девочки, а также неготовность и невозможность ее организма справляться с ранним наступлением пубертата.

Для снижения интенсивности менструаций, девушке с 12 лет пришлось принимать оральные контрацептивы, но и они не смогли решить проблему. Теперь уже понятно, что обильные месячные Молли-Роуз были вызваны сразу двумя менструациями, происходившими одновременно.

Возможно девушка так и не узнало о своих физиологических особенностях, не обратись она к врачу с новой проблемой. С появлением бойфренда и началом половой жизни, Молли-Роуз стала испытывать новые боли, которые сделали ее сексуальную жизнь практически невозможной.

Врач направил Молли-Роуз на трансвагинальное узи, в результате которого у нее было обнаружено два влагалища, разделяемые 2-сантиметровой продольной перегородкой. Но на этом “сюрпризы” не закончились. Помимо пары влагалищ, у девушки еще и оказались 2 матки с двумя шейками.

В августе 2017 года Молли-Роуз перенесла операцию по удалению продольной перегородки влагалища, при этом сохранив обе матки. Она считает, что удаление репродуктивных органов может принести больше вреда, нежели пользы.

Молли рассказала Daily mail, что не зацикливается на своем диагнозе и готова создать полноценную семью. Сегодня девушка ведет просветительскую работу, рассказывая женщинам свою историю и повышая их осведомленность о “двойной матке”.